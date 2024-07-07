Омск-Информ
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На присыпанных обочинах образовались серьезные размывы, что повлекло разрушения фундаментальной части пешеходных ограждений.

Проверка Контрольно-счетной палаты Омской области выявила серьезные дефекты при строительстве транспортной развязки у Ленинградского моста. Объект на омском Левобережье был сдан осенью 2023 года. Аудиторы, в частности, установили, что проектом не были предусмотрены мероприятия по установке откосов присыпанных обочин. Это привело к образованию значительных размывов и повлекло разрушение фундаментальной части пешеходных ограждений.

На фотографиях, сделанных проверяющими, видны оголенные нижние части столбов ограждения. Из-за подмыва грунта осадками заборы могут попросту упасть с насыпи. Такая же участь ждет и тротуары.

– В связи со значительным углом наклона насыпи – от 30 до 34 градусов, существуют значительные риски критических разрушений присыпных обочин, пешеходных ограждений и тротуаров, – цитируют отчет аудиторов «Коммерческие вести».

Решить проблему можно с помощью высадки травы на склонах насыпи, но стандартные работы по какой-то причине не были даже включены в проект. Соответственно, они не будут выполнены и в рамках гарантийных обязательств подрядчика строительства развязки, компании «СтройТраст». Сажать траву придется за счет городского бюджета.

Ранее сообщалось, что общая сумма нарушений при строительстве транспортной развязки у Ленинградского моста составила 10,89 млн рублей. Только за цветы переплатили около 700 тыс. рублей.

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·Авто

На присыпанных обочинах образовались серьезные размывы, что повлекло разрушения фундаментальной части пешеходных ограждений.

Проверка Контрольно-счетной палаты Омской области выявила серьезные дефекты при строительстве транспортной развязки у Ленинградского моста. Объект на омском Левобережье был сдан осенью 2023 года. Аудиторы, в частности, установили, что проектом не были предусмотрены мероприятия по установке откосов присыпанных обочин. Это привело к образованию значительных размывов и повлекло разрушение фундаментальной части пешеходных ограждений.

На фотографиях, сделанных проверяющими, видны оголенные нижние части столбов ограждения. Из-за подмыва грунта осадками заборы могут попросту упасть с насыпи. Такая же участь ждет и тротуары.

– В связи со значительным углом наклона насыпи – от 30 до 34 градусов, существуют значительные риски критических разрушений присыпных обочин, пешеходных ограждений и тротуаров, – цитируют отчет аудиторов «Коммерческие вести».

Решить проблему можно с помощью высадки травы на склонах насыпи, но стандартные работы по какой-то причине не были даже включены в проект. Соответственно, они не будут выполнены и в рамках гарантийных обязательств подрядчика строительства развязки, компании «СтройТраст». Сажать траву придется за счет городского бюджета.

Ранее сообщалось, что общая сумма нарушений при строительстве транспортной развязки у Ленинградского моста составила 10,89 млн рублей. Только за цветы переплатили около 700 тыс. рублей.

1407