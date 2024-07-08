Департамент строительства мэрии и подрядная организация «СтройТраст» устранили нарушения, выявленные аудиториями КСП.

Департамент строительства мэрии и подрядная организация «СтройТраст» устранили нарушения, выявленные аудиториями КСП.

Мэрия Омска прокомментировала ситуацию с состоянием транспортной развязки у Ленинградского моста. В горадминистрации заявили, что нарушения, выявленные аудиторами Контрольно-счетной палаты Омской области, устранены.

Напомним, что в ходе проверки расходования средств на строительство развязки были выявлены нарушения на общую сумму 10,89 млн рублей. В частности, проектом не были предусмотрены мероприятия по установке откосов присыпанных обочин. Это привело к образованию значительных размывов и повлекло разрушение фундаментальной части пешеходных ограждений. Из-за подмыва грунта осадками заборы могли упасть с насыпи. То же самое касалось и тротуаров.

– Департаментом строительства администрации Омска вместе с компанией ООО «СтройТраст» был проработан вопрос устранения выявленных замечаний. В рамках гарантийных обязательств подрядчик отсыпал и укрепил насыпь и восстановил фундаментную часть пешеходных ограждений. Необходимые работы были проведены оперативно – еще до конца мая. Состояние земляного полотна на данном участке взято на контроль, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Что касается оплаты материалов по завышенной стоимости, также выявленных аудиторами КСП, то подрядчику выставлено требование о возврате денег в добровольном порядке.