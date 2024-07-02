Общая сумма нарушений, выявленных аудиторами, составила около 11 млн рублей.

Общая сумма нарушений, выявленных аудиторами, составила около 11 млн рублей.

Контрольно-счетная палата Омской области выявила целый ряд нарушений при строительстве транспортной развязки у Ленинградского моста в Омске. На эти цели из региональной казны выделялось свыше 240 млн рублей. Развязку строили в 2022–2023 годах в рамках капитального ремонта Ленинградского моста.

Согласно отчетам аудиторов КСП, общая сумма нарушений составила 10,89 млн рублей. Из них 3,834 миллиона – средства, направленные на оплату зимнего удорожания работ, фактически выполненных в период с 26 апреля по 19 октября 2023 года, сообщает портал «СуперОмск». Еще 5,472 млн рублей – закупка материалов по завышенной стоимости.

– Установлены факты оплаты материалов по завышенной стоимости (плитка тротуарная, щебень фракционный, однолетние цветы, смесь семян газонных трав, микростеклошарики) на общую сумму 5472,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 4870,5 тыс. рублей, средств местного бюджета – 602,0 тыс. рублей, – говорится в материалах проверки.

Также проверяющие констатировали увеличение затрат из-за того, что подрядчик ООО «СтройТраст» использовал грузовые автомобили, общий вес которых с грузом составлял от 45,94 до 53,26 тонны, что на 43,6–66,4 % превышает максимально допустимую массу транспортных средств. С нарушением требований Правил перевозок было выполнено 228 рейсов.