Из-за ураганного ветра повреждены автомобили в таксопарке.

Сегодня, 4 июля, обрушившийся на город ураган с сильным ливнем повалил деревья, балконы, повредил и коммуникации. А на ул. 3-й Челюскинцев оторвало газовую трубу. Подача газа прекращена в шесть ближайших домов до тех пор, пока не будут устранены последствия. К тому же стало известно, что также из-за газовой трубы были разбиты автомобили таксопарка «Дом такси» в Амурском поселке. Об этом сообщает сообщает РБК.

В одном из автомобилей на момент находилась девушка-водитель. Ущерб от непогоды оценивают в несколько миллионов рублей.

Ранее «Омск-информ» рассказывал о ЧП на ул. 3-й Челюскинцев, 97.