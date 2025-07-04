Подходить к рекламным конструкциям и линиям электропередачи также не стоит.
Мэр Омска Сергей Шелест призвал омичей оставаться дома из-за бушующей непогоды. Также градоначальник предупредил жителей об опасности, которую несут в себе линии электропередачи и рекламные конструкции.
– Прошу всех по возможности оставаться дома, не подходить к линиям электропередачи и рекламным конструкциям, – сообщил Шелест.
Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, а ресурсоснабжающие организации готовы оперативно справляться с последствиями стихии.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, омичей просят оперативно сообщить об этом дежурной смене ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. При звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону – 78-78-78.