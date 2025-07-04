Борт отклонился от курса на 600 километров.

Сегодня, 4 июля, пассажиры рейса авиакомпании «Икар», направляющегося из Омска в Казань, столкнулись с серьезными задержками. Изначально вылет из Омска задержался примерно на полтора часа из-за позднего прибытия самолета.

Однако вскоре выяснилось, что посадку в Казани совершить невозможно из-за угрозы нападения беспилотников. В связи с этим самолет перенаправили на запасной аэродром в Оренбург. Задержка в пути в результате может составить не менее 6 часов.

Отметим, что расстояние между Казанью и Оренбургом по прямой составляет примерно 600 километров.

Ранее сообщалось, что в среду, 2 июля, несколько самолетов не смогли долететь до Омска из-за неблагоприятных погодных условий и были вынуждены сесть в Тюмени.