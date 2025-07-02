Неблагоприятные погодные условия привели к серьезным задержкам рейсов.

Утро в Омске началось с серьезных проблем для авиапассажиров. Два самолета были вынуждены совершить посадку в другом городе из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранним утром, в 4:28, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», доставлявший омичей из Сочи, совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту Рощино. Спустя чуть меньше часа, в 5:05 утра, аналогичный маневр пришлось предпринять рейсу авиакомпании «Победа», летевшему из Москвы.

Позже оба воздушных судна смогли возобновить свое путешествие и добрались до Омска, но уже с существенной задержкой. Первый самолет прибыл с опозданием на 5 часов, второй – на 4 часа. Такие задержки повлекли за собой последующие сбои расписания: рейсы обратно в Сочи и Москву задержали на шесть и четыре часа соответственно.

Как сообщает «Новый Омск» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, главной причиной произошедшего стал плотный ночной туман и крайне ограниченная видимость в небе над Омском.

Позднее аналогичные сложности возникли и у другого рейса. В аэропорт Новосибирска также не смог вовремя отправиться самолет S7 Airlines, запланированный к вылету в 11:15 по омскому времени. Его отправка отложена на 2,5 часа, а значит, аналогичное отставание ждет и обратный рейс из Омска в Новосибирск.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, сейчас вылета ожидают свыше 350 пассажиров, из них 45 детей.