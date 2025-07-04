Отель, в котором остановятся гости, должен находиться «под боком» у мэрии.

Мэрия Омска выделила 587 тысяч рублей на проживание иногородних гостей, приглашенных на празднование Дня города. Тендер на предоставление услуг размещения размещен на портале госзакупок.

Технические условия указывают, что отель должен располагаться не далее двух километров от здания городской администрации по адресу: улица Гагарина, 34. Предоставляемые номера необходимы с 31 июля по 3 августа.

Требуется забронировать 22 номера различных категорий: пять люксов, 14 номеров повышенной комфортности и четыре стандартных номера. Люксовые номера должны быть двухкомнатными, площадью более 40 квадратных метров, оборудованы двуспальной кроватью, феном, кондиционером и Wi-Fi. Номера повышенной комфортности и стандартного типа соответствуют указанным параметрам, но имеют меньшую площадь – от 20 и 16 квадратных метров соответственно. Для всех гостей должен быть предусмотрен завтрак.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 10 июля, определение победителя состоится 14 июля.

Напомним, что в рамках празднования Дня города Омска выступят певица Юлианна Караулова и актер Виталий Гогунский. Имя хедлайнера мероприятия пока не разглашается.