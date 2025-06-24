В минкульте объяснили, что в прошлом году его выступление понравилось публике, особенно женщинам.

На День города в Омске выступят певица Юлианна Караулова и актер Виталий Гогунский, уже участвовавший в празднике в 2024 году. Однако приглашение Гогунского в этом году вызвало бурную реакцию у части горожан из-за его резонансных высказываний о женщинах.

В комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте» жители Омска выразили недоумение по поводу выбора артиста.

– Артист, который публично оскорбил миллионы российских женщин своими интервью. Неужели не нашлось других талантливых исполнителей без шовинистических взглядов? – поинтересовался омич.

Начинающийся скандал попытался «разрулить» министр культуры Омской области Юрий Трофимов. Он объяснил, что артисты разные и у каждого своя аудитория.

– По отзывам прошлого года, выступление Виталия Гогунского публике понравилось. Среди зрителей было много девушек и женщин, которые оставили положительные отклики. Именно поэтому в этом году его снова пригласили на праздник, – отметил чиновник.

Напомним, что ранее в интервью Ксении Собчак певец заявил, что, по его мнению, женщины и мужчины не равны, а феминизм он считает обманом.

– В Священном Писании написано: «Да убоится жена мужа своего». И я с учетом всех ситуаций в жизни осознал: женщина в хорошем настроении – Божий дар, женщина в плохом настроении – наказание. Мужчина и женщина не равны. Женщины, вас обманули. Все, кто говорят о феминизме, вас обманули. На вас остается продолжать род и дети, у вас материнский инстинкт в базе, вы не можете от этого отказаться, но еще вам дали рабочий день наравне с мужчинами. Феминизм – это глобальный обман. Женщины остаются одинокими из-за навязанных идей феминизма, – высказался артист.

Кроме того, Гогунский поделился своими взглядами на отношения с женщинами. Он признался, что всегда интересуется прошлым тех, кто ему симпатичен, в том числе старается выяснить, не была ли женщина связана с эскортом. Также он отметил, что, по его мнению, даже в случае плохого настроения из-за физиологических причин женщина не должна проявлять это на людях, особенно в отношениях с мужем. Актера уже успели назвать сподвижником домостроя.