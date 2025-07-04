Она располагается под зданием музея имени Врубеля.

Прокуратура города Омска обратилась в суд с иском о принудительном проведении восстановительных работ подземной галереи бюджетного учреждения культуры «Музей имени М. А. Врубеля».

Здание музея, построенное в 1914 году, располагается на улице Ленина, 3. До революции здесь размещался городской торговый корпус с подземной обходной галереей.

Проверка надзорного ведомства установила , что подземная галерея находится в аварийном состоянии. Стены и перекрытие повреждены многочисленные дефектами и повреждениями, обнаружены разломы и обрушения кирпичной кладки. Проход по историческим помещениям затруднен вследствие завалов строительных отходов.

Реставрационные работы, предусмотренные охранными обязательствами для сохранения объекта культурного наследия, учреждением ни разу не выполнялись и не планировались.

Фактический доступ посетителей к исторической части музея отсутствует ввиду ее ненадлежащего технического состояния.

– Несмотря на внесенное прокуратурой директору БУК «Музей имени М. А. Врубеля» представление, достаточных мер по исправлению ситуации принято не было, в связи с чем прокурор города Омска направил в суд исковое заявление о понуждении данного учреждения и органов власти выполнить ремонтно-восстановительные работы подземной галереи объекта культурного наследия, – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.