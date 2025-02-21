Музей имени Врубеля каждый год обращается в региональный Минкульт за финансированием.
На проведение реконструкции подземной галереи здания музея имени М. А. Врубеля на улице Ленина, 3, в центре Омска требуется 250 млн рублей, заявили в учреждении. Накануне прокуратура внесла представление директору музея из-за аварийного состояния объекта.
– С целью проведения реставрационных работ музей ежегодно в письменной форме обращался в министерство культуры Омской области с просьбой выделить финансирование. Ежегодно этот вопрос поднимался музеем на балансовых комиссиях по результатам работы учреждения в региональном Минкульте. По предварительной оценке, на сегодняшний день стоимость реставрации галереи может составить около 250 млн рублей, – говорится в сообщении музея.
Проектно-сметная документация реконструкции подземной галереи была разработана еще в 2012 году, но работы до сих пор не провели.