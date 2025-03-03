Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Акция приурочена к Международному женскому дню.

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля объявил об акции, приуроченной к Международному женскому дню. Восьмого марта все женщины смогут бесплатно посетить Генерал-губернаторский дворец (улица Ленина, 23).

Бесплатный вход для женщин в честь праздника 8 Марта делают многие музеи России. Подобная акция проводилась в Омске и в прежние годы, она является востребованной у прекрасной половины человечества.  

·Культура/Афиша

Акция приурочена к Международному женскому дню.

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля объявил об акции, приуроченной к Международному женскому дню. Восьмого марта все женщины смогут бесплатно посетить Генерал-губернаторский дворец (улица Ленина, 23).

Бесплатный вход для женщин в честь праздника 8 Марта делают многие музеи России. Подобная акция проводилась в Омске и в прежние годы, она является востребованной у прекрасной половины человечества.  