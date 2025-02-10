Акустические системы высокого качества позволяют создать дополнительный эффект от картин. Посетителям новинка пришлась по душе.

Сегодня, 10 февраля, на выставке «Петр I и его эпоха» (0+) в центре «Эрмитаж-Сибирь» презентовали систему направленного звука – «звуковой душ». О новинке рассказал руководитель компании-разработчика мультимедийного оборудования DES-TECH Антон Филев.

– Мы установили датчик движения в стеклянный купол, и, когда человек подходит в определенную зону, срабатывает звуковой файл, который и дополняет ощущение от картины, – говорит Филев. – Звук при этом слышен только тому, кто на нее смотрит, и не мешает другим.

Систему назвали «звуковым душем», потому что звук будто обволакивает и дает ощущение мурашек.

– Система очень хорошо работает в незашумленных помещениях, что идеально для музеев, выставочных центров. И небольшой шажочек к маркетингу ощущений – способу привлечь внимание к чему бы то ни было с использованием всех человеческих органов чувств, – отметил Антон Филев.

Идея «душа» принадлежит сотрудникам омского музея имени Врубеля. У компании уже есть опыт и похожая на эту прошлая разработка – в рекламных целях они придумали «зазывалу».

– При срабатывании датчиков движения оборудование воспроизводило звуковой файл. Мы искали в интернете что-то такое похожее, нашли в офисе Google – там есть похожие вещи, но они отличаются от наших. Там просто музыка играет, то есть записан индивидуальный звуковой фон, – привел пример Филев.

«Звуковой душ», как оказалось, можно использовать не только для одного посетителя, но и для группы зрителей. Например, небольшой экскурсионной группы.

– Если мы делаем ножку у нашего «душа» чуть длиннее, то раскрытие купола становится больше, и звук слышен на большую площадь, – пояснил разработчик. – Полтора месяца ушло, чтобы понять, какую длину ножки использовать в этом помещении.

На сегодняшний день четыре «звуковых душа» смонтированы в центре «Эрмитаж-Сибирь», также они есть и во Врубелевском корпусе музея, но там немного в другом исполнении – направленный звук вмонтирован в шкатулку. Звуковой файл, который бы дополнял эффект от картины, готовят в музее. Как сообщила сотрудница центра «Эрмитаж-Сибирь» Екатерина Кудряшова, использование такого оборудования стало первым опытом, зрителям техническая новинка нравится.

– Разработка направлена на индивидуального посетителя. Когда человек приходит в музей, в идеале ему не должно быть скучно, – говорит Кудряшова. – Мы выбирали картины, руководствуясь некоторой логикой. Как может звучать картина, что может рассказать картина? Для этого на картине должно что-то происходить, потому мы придумали, что там может звучать.

Фонтаны и звуки воды слышны на гравюре Ивана Федоровича Зубова «Фейерверк по поводу коронации Екатерины 17 мая 1724 года», а шум моря и свист шторма – на картине Яна Тейниса Бланкерхова «Волнующееся море».

Стоимость одного такого купола составляет 50 тыс. рублей. Компания готова выйти на промышленное производство, уже есть договоренности и поставки в музеи Санкт-Петербурга, Тольятти и других городов России.

Добавим, что компания DES-TECH с 2019 года занимается разработкой интерактивного оборудования и мультимедийных решений для образования и для бизнеса. Резидент ИТ-площадки центра «Мой бизнес».