Директор музея имени Врубеля Фарида Буреева теперь должна найти деньги на ремонт аварийной пристройки.

Омские прокуроры наведались в подземную галерею в здании музея имени Михаила Врубеля 1914 года постройки. В ходе выездной проверки выявлено нарушение законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия.

Представители ведомства оказались шокированы состоянием помещений. Оказалось, что исторические стены и перекрытия подземной галереи находятся в аварийном состоянии: имеются многочисленные дефекты и повреждения, разломы и обрушения кирпичной кладки. Пройти по периметру сейчас невозможно из-за нагромождения строительного мусора.

При этом предусмотренные охранными обязательствами ремонтно-реставрационные работы не проводились и не планировались. Таким образом, прокуроры пришли к выводу, что омичи лишены возможности доступа в галерею из-за ее ненадлежащего состояния.

По результатам проверки прокуратура внесла директору музея Фариде Буреевой представление с требованиями принять меры для устранения нарушений. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.