После многолетней разрухи объект культурного наследия будет отреставрирован.
Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил требование прокуратуры города о понуждении БУК «Музей им. М. А. Врубеля» и органов власти восстановить историческую подземную галерею на улице Ленина, 3, которая располагается под зданием главного корпуса музея.
Напомним, что в ходе проверки надзорного ведомства установлено, что расположенная под музеем галерея находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Многочисленные трещины, разрушенная кладка и прочие разрушения создают реальную опасность для посетителей и препятствуют доступу к этому объекту культурного наследия.
Подземная галерея относится к дореволюционному торговому корпусу. Несмотря на важную роль исторического сооружения, музей не предпринимал никаких действий по восстановлению или реставрации объекта, нарушая законодательство о сохранении памятников культуры.
Прокуратура неоднократно обращалась к руководству учреждения с требованием устранить выявленные недостатки, однако существенных шагов сделано не было. Теперь ответчики обязаны провести необходимые восстановительные мероприятия в течение года после вступления решения суда в законную силу.
Ранее сообщалось, что на ремонт подземной галереи в центре Омска нужно 250 млн рублей.