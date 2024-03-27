На выставке, которая открылась в Омском государственном историко-краеведческом музее, представлены более 200 артефактов.

На выставке, которая открылась в Омском государственном историко-краеведческом музее, представлены более 200 артефактов.

26 марта в стенах Омского государственного историко-краеведческого музея распахнула свои двери уникальная выставка «Мой Дагестан», которая знакомит посетителей с богатейшей историей, культурой и традициями многонационального Дагестана.

Экспозиция, предоставленная Национальным музеем Республики Дагестан им. А.Тахо-Годи, впечатляет своим разнообразием. Выставка включает более 200 аутентичных артефактов, которые переносят посетителей в живописный мир горских аулов. На выставке представлены костюмы народов Дагестана в их красоте и многообразии. Каждый этнический регион отличается уникальными фасонами, орнаментами и цветовыми решениями. Среди них можно увидеть красочные платья с вышивкой, расшитые головные уборы и изысканные драгоценности. Ювелирное искусство Дагестана представлено коллекцией серебра XIX века от таких известных мастеров, как Гоцатль, Кубачи и Кумух. Украшения поражают своим тонким мастерством и изяществом.

Посетители выставки могут ознакомиться с предметами быта, которые позволяют проникнуть в повседневную жизнь горцев. Здесь можно увидеть традиционную посуду, ковры ручной работы, орудия труда и многое другое. Выставка демонстрирует богатую коллекцию декоративно-прикладного искусства Дагестана. Золотошвейные изделия, кайтагская вышивка, оружие и предметы из насечки металла по дереву, созданные в древнейшем центре деревообработки в Унцукуле, представляют собой шедевры народной культуры.

На выставке также размещена фотовыставка «Прекрасный образ горянки», которая запечатлела красоту и грацию женщин Дагестана. Фотографии дают возможность по-новому взглянуть на традиционный костюм и традиции горской культуры.

Экспозиция дополнена акварельными и живописными работами дагестанских художников, в частности Муэтдина-Араби Джемала, который запечатлел традиционный костюм в своих произведениях. Посетители выставки могут увидеть элементы архитектурного декора горских жилищ.

Выставка «Мой Дагестан» – это уникальное путешествие в самобытную культуру, богатое наследие и живописные пейзажи одной из самых гостеприимных и колоритных республик Северного Кавказа. Она позволяет проникнуть в многовековую историю и традиции народов Дагестана, оценить мастерство местных ремесленников и полюбоваться красотой гор и горцев.