Врач предупреждает об опасности метанола и ацетона в некачественных напитках.
Любой алкоголь представляет угрозу для здоровья, однако некоторые напитки несут больший риск, предупредила врач общей практики Айгуль Арсланова в интервью изданию UfaTime.ru.
По мнению специалиста, наиболее опасным является поддельный алкоголь, содержащий метанол и ацетон. Эти вещества вызывают серьезные интоксикации организма, приводящие к тяжелым последствиям вплоть до потери зрения и смерти.
Также врач предостерегла от употребления алкогольных коктейлей.
– Из-за высокого содержания сахара, красителей и усилителей вкуса они разрушают печень и поджелудочную железу, повышая риск диабета, – предупредила Арсланова.
Отдельное внимание было уделено домашнему самогону. Самодельные крепкие напитки нередко включают токсические компоненты, такие как альдегиды и сивушные масла, способные спровоцировать онкологические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и сильные отравления.
Для минимизации рисков врачи настоятельно рекомендуют ограничить потребление алкоголя либо вовсе исключить его из рациона.