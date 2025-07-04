Врач предупреждает об опасности метанола и ацетона в некачественных напитках.

Айгуль Арсланова в интервью изданию UfaTime.ru. Любой алкоголь представляет угрозу для здоровья, однако некоторые напитки несут больший риск, предупредила врач общей практикив интервью изданию UfaTime.ru.

По мнению специалиста, наиболее опасным является поддельный алкоголь, содержащий метанол и ацетон. Эти вещества вызывают серьезные интоксикации организма, приводящие к тяжелым последствиям вплоть до потери зрения и смерти.

Также врач предостерегла от употребления алкогольных коктейлей.

– Из-за высокого содержания сахара, красителей и усилителей вкуса они разрушают печень и поджелудочную железу, повышая риск диабета, – предупредила Арсланова.

Отдельное внимание было уделено домашнему самогону. Самодельные крепкие напитки нередко включают токсические компоненты, такие как альдегиды и сивушные масла, способные спровоцировать онкологические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и сильные отравления.

Для минимизации рисков врачи настоятельно рекомендуют ограничить потребление алкоголя либо вовсе исключить его из рациона.