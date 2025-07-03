Сейчас у него действует трехлетний контракт с омским клубом.

Несмотря на выбор на драфте CHL (Канадская хоккейная лига), Данай Шайиков пока остается в Омске. Об этом сообщил телеграм-канал «АренаБреда».

Сейчас у голкипера сборной Казахстана действует трехлетний контракт с «Омскими Ястребами» и руководство клуба пока не собирается отдавать хоккеиста за границу.

В сезоне-2024/25 Шайиков провел за «ястребов» в регулярном чемпионате 5 игр, в которых отразил 92 % бросков в створ ворот, закончив сезон с коэффициентом надежности 1,62.