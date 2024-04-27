Омск-Информ
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·Спорт

Молодые хоккеисты являются воспитанниками клубной академии. Соглашения будут действовать три года.

ХК «Авангард» заключил первые профессиональные контракты с семью воспитанниками клубной академии. Трехлетние соглашения подписаны с игроками 2007 года рождения Родионом Казанцевым, Андреем Курьяновым, Максимом Моисеевым, Владимиром Корзиным, Степаном Степановым и Данаем Шайиковым.

Контакт с нападающим 2006 года рождения Родионом Сафиным будет действовать два года. Все семеро спортсменов имеют шансы проявить себя в играх за команды системы «Авангарда».

·Спорт

Молодые хоккеисты являются воспитанниками клубной академии. Соглашения будут действовать три года.

ХК «Авангард» заключил первые профессиональные контракты с семью воспитанниками клубной академии. Трехлетние соглашения подписаны с игроками 2007 года рождения Родионом Казанцевым, Андреем Курьяновым, Максимом Моисеевым, Владимиром Корзиным, Степаном Степановым и Данаем Шайиковым.

Контакт с нападающим 2006 года рождения Родионом Сафиным будет действовать два года. Все семеро спортсменов имеют шансы проявить себя в играх за команды системы «Авангарда».