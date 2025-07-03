Срок консервации – пять лет.

Компания «Тевризнефтегаз» планирует консервировать Тевризское газоконденсатное месторождение на севере Омской области. Для выполнения этого проекта объявлен тендер на составление плана консервации, на который компания готова потратить 3 млн рублей. Информация о конкурсе размещена на государственном портале госзакупок.

Техническое задание должно быть представлено до 11 сентября 2025 года, а положительное заключение экспертизы промышленной безопасности необходимо получить до конца сентября.

Согласно условиям конкурса, срок консервации определен в пять лет. Предстоит законсервировать участок комплексной подготовки газа, промысловые трубопроводы и скважины. Все объекты относятся к третьему классу опасности.

Напомним, что жители нескольких северных районов ежегодно испытывали трудности с обеспечением газом зимой на протяжении пяти лет. Сбои в подаче голубого топлива происходили из-за исчерпания запасов Тевризского газоконденсатного месторождения.

За период с 2021 по 2025 год запланировано газифицировать 51 населенный пункт. На данный момент обеспечена техническая возможность подключения природного газа для более чем 8 тысяч домохозяйств.

В феврале этого года открылся газопровод-отвод длиной 71 км и газораспределительная станция «Большеречье». Эти объекты стали основой для формирования новой газовой инфраструктуры в Большереченском районе. В перспективе природный газ будет идти по магистральным газопроводам в северные районы области, включая Тару, Знаменский и Тевризский районы.