Мужчина ушел из дома во вторник и пропал.

В Омске ищут 61-летнего Анатолия Яковлева. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», во вторник, 1 июля, мужчина вышел из дома на улице 7-я линия и исчез.

Приметы пропавшего: рост – 182, телосложение худощавое, волосы прямые, короткие, седые.

Был одет: в темно-синюю кепку, серые джинсы, рубашку с коротким рукавом с пальмами и черные кожаные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.