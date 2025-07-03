Всесторонний анализ исполнения бюджета поможет депутатам при формировании главного финансового документа на ближайшую перспективу.

Публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2024 год, инициированные комитетом Законодательного собрания Омской области по финансовой и бюджетной политике, состоялись 3 июля в региональном парламенте. Кроме депутатов ЗС, участие в них приняли руководители профильных министерств и ведомств, представители органов власти муниципальных районов Омской области, общественники. Мероприятие проходило в смешанном формате – офлайн и ВКС. Кроме того, была организована прямая интернет-трансляция слушаний на официальном сайте областного парламента.

Как пояснил председатель комитета по финансовой и бюджетной политике Вадим Бережной, всесторонний анализ исполнения прошлогоднего бюджета необходим для планирования доходов и расходов региональной казны на ближайшую перспективу. Ряд факторов, проявившихся в 2024 году и ранее, актуален в настоящее время и почти наверняка останется таковым в 2026-м.

– Мы видим, что санкции со стороны недружественных России стран продолжают приниматься, и это негативно влияет на нашу экономику. Кроме того, ключевая ставка Центрального банка РФ остается на достаточно высоком уровне, в связи с чем использование коммерческих кредитов является нецелесообразным. Значит, нам всем надо активнее работать для привлечения бюджетных инфраструктурных кредитов. Практика показала, что это эффективный механизм развития региона, – отметил Бережной.

Депутат добавил, что, несмотря на объективные трудности, Омская область в прошедшем году показала стабильные результаты в бюджетной сфере и доходы региона превысили показатели 2023 года практически на 4,5 %. Подробнее на цифрах остановился глава регионального Минфина Вадим Чеченко. Он сообщил, что в отчетный период доходы областного бюджета составили 151,9 млрд рублей, и это 99 % от годового прогноза. Исполнение по расходам сложилось в объеме 160 млрд рублей (98 % от плана). Дефицит составил 8,1 млрд рублей при плановом значении данного показателя 9,9 млрд рублей.

В целом доходы областного бюджета превысили уровень 2023 года на 6,3 млрд рублей. Это было обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов. Поступления по ним составили 107,5 млрд рублей, что на 6,6 млрд рублей выше уровня 2023 года. Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 38,6 млрд рублей (рост – 122,2 %). Положительная динамика сложилась и по акцизам – 23,1 млрд рублей (рост – 114,4 %). А вот поступления по налогу на прибыль организаций к уровню 2023 года снизились на 18,9 % и составили 26,5 млрд рублей. Это вызвано сложной экономической ситуацией вследствие геополитических обстоятельств, снижением поступлений от организаций банковской сферы в условиях жесткого регулирования.

Расходы областного бюджета выросли к уровню 2023 года на 4,4 млрд рублей и составили 160 млрд рублей. Порядка двух третей всех расходов областного бюджета направлено на финансирование первоочередных социально значимых обязательств. Так расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили 59,3 млрд рублей (рост – на 15,1 %). Объем социальных выплат гражданам вырос на 3,1 млрд рублей (на 19,7 %). Рекордный рост – практически на четверть – сложился по отрасли «Образование», расходы на которую достигли 44,7 млрд рублей.

– 2024 год был непростым для финансово-бюджетной системы региона. Областному правительству пришлось задействовать все доступные источники. При этом выполнена ключевая задача – своевременное финансирование социально значимых обязательств. Продолжена реализация мероприятий национальных проектов, обеспечено софинансирование по привлеченным федеральным средствам, оказана помощь местным бюджетам, – резюмировал министр.

Тот факт, что по итогам года удалось сохранить устойчивость областного бюджета, отметил и председатель Законодательного собрания Александр Артемов. Он подчеркнул, что справиться удалось как с запланированными, так и незапланированными задачами. К последним относятся, в частности, ликвидация последствий экстремального паводка в Усть-Ишимском районе весной 2024 года. На восстановительные работы и выплаты пострадавшим из областного бюджета тогда было направлено порядка 3 млрд рублей. Кроме того, дополнительная нагрузка на казну легла в связи с оказанием шефской помощи городу Стаханову в Луганской народной республике, принятием дополнительных мер поддержки бойцов СВО и членов их семей.

– Когда мы обсуждаем бюджет, то, естественно, обращаем внимание на случающиеся провалы, и здесь главное – принять меры к их недопущению в будущем с учетом полученного опыта. Возможно, нужно обратить особое внимание на ту или иную отрасль, может быть, перебросить средства с одной расходной статьи на другую. Вот сегодня уже видно, на чем и депутатам, и членам правительства следует сосредоточиться в первую очередь. Речь идет о скорейшем победном завершении специальной военной операции. Мы обязаны обеспечить наших ребят на передовой всем необходимым и дать им уверенность в крепком тыле, где семьям бойцов оказывается поддержка. На это требуются средства, которые мы обязательно изыщем. Причем не в ущерб социальной, образовательной и культурной сферам. Бюджет Омской области останется социально ориентированным, – сказал спикер регионального парламента.

Александр Артемов призвал депутатов к скорейшему принятию отчета об исполнении областного бюджета за 2024 год. Итоги публичных слушаний сначала должны быть рассмотрены на профильном парламентском комитете, а затем на пленарном заседании Законодательного собрания.