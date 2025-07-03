Омск-Информ
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·Происшествия

Сила ветра соответствует шторму.

В Омской области ожидаются опасные погодные условия. Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что 4 и ночью 5 июля на регион обрушатся ливни, сопровождаемые крупными градами и грозами. 
Также ожидаются резкие порывы ветра скоростью до 16–21 м/с. Сила ветра в 21 м/с соответствует шторму по шкале Бофорта.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области предупреждает об опасности, которую несут в себе деревья, рекламные щиты и линии электропередачи. Парковать машины под подобными объектами во время сильного ветра также не стоит. 
Олег Кипорук
·Происшествия

Сила ветра соответствует шторму.

В Омской области ожидаются опасные погодные условия. Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что 4 и ночью 5 июля на регион обрушатся ливни, сопровождаемые крупными градами и грозами. 
Также ожидаются резкие порывы ветра скоростью до 16–21 м/с. Сила ветра в 21 м/с соответствует шторму по шкале Бофорта.
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области предупреждает об опасности, которую несут в себе деревья, рекламные щиты и линии электропередачи. Парковать машины под подобными объектами во время сильного ветра также не стоит. 
Олег Кипорук