Сроки сдвигаются на 2-3 месяца из-за вновь открывшихся дефектов.

В Омске продолжаются ремонтные работы на мосту им. 60-летия ВЛКСМ. Как рассказал представитель компании «СтройТраст» на сегодняшнем выезде журналистам, его готовность составляет 20 процентов.

Мостовое сооружение было возведено по индивидуальному проекту, в его строительстве применялись уникальные методики. С открытия моста в 1978 году никто им особо не занимался. Как сказал подрядчик, максимум – чинили дорожное полотно, ни ремонта, ни покрасочных работ – ничего подобного не делалось.

В 2025 году за реконструкцию взялись всерьез, с перекрытием одной половины объекта. Однако, как часто бывает в таких случаях, процесс затянулся – работы застопорились на правой стороне моста. Оказалось, что выявлены дополнительные повреждения. На общие сроки это, по мнению подрядчика, не повлияет.

– Закончить ремонт правой стороны моста планировали в мае. Но ход работ задерживается из-за выявленных в апреле дефектов, – рассказал первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков. – Обнаружены дефекты главных балок, ортотропной плиты, сварочных швов. Вопросы есть к ригелю на четвертой опоре и домкратным балкам. Как только работы были определены, мы приступили уже к их выполнению. Но так как объем достаточно большой, срок переключения движения переносится на конец сентября – октябрь. На сроки контракта это, по нашему мнению, не повлияет.

Работы, конечно, добавилось. На объекте сейчас занято порядка 80–90 человек.

Основной комплекс ремонтных работ скрыт от омичей. Но те, кто едет по мосту, видят, что на его видимой части задействован участок антикоррозийной защиты: рабочие очищают металлические поверхности песком, а затем обрабатывают особым составом и окрашивают.

– Приступили к монтажу выносных консолей, предназначенных для опор освещения и контактной сети. Они здесь объединены. Смонтировали две штуки. Заварили болты Нельсона – это особый тип сварного крепежа, который используется для создания надежных соединений между стальными, металлическими и бетонными элементами, такими как балки и столбы. Внешне это выглядит так – высокопрочный металлический стержень с круглой головкой, приваренный к металлической конструкции, – пояснил Шестаков.

Сегодня ведется заливка выравнивающего слоя на пролете 2−3, к вечеру планируют его закончить.

Добавим, что ремонтируют мост по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», на работы будет израсходовано более 3 млрд рублей. Обновление его в полном объеме планируется завершить до конца октября 2026 года.