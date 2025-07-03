Сдать успешно экзамены нужно по трем предметам.

Первокурсники Омского ГАУ будут получать премию ректора «За особые успехи в учении». Речь идет о тех, кто получил на ЕГЭ по трем предметам 180 и более баллов. Остаться на особом счету можно будет и после первого курса. При обучении на «отлично» возможен переход на специальную ректорскую стипендию.

Напомним, что по распоряжению губернатора Омской области Виталия Хоценко с 1 сентября первокурсники будут получать стипендии за высокие результаты на ЕГЭ. Выплаты получат те, кто сдал не менее двух госэкзаменов.

За результаты 160–166 баллов положена выплата 20 тысяч рублей, 167–172 балла – 28 тысяч рублей, 173–179 баллов – 40 тысяч рублей, от 180 баллов – 80 тысяч рублей. Отметим, если выпускник получил за три экзамена 240–249 баллов, ему выплатят 30 тысяч рублей, 250–259 баллов – 42 тысячи рублей, 260–269 баллов – 60 тысяч рублей, от 270 баллов – 120 тысяч рублей.