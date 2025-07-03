Она может вызвать тошноту, диарею и рвоту.

Стало известно, что употребление шелковицы, богатой витаминами группы B, C, K2, а также микроэлементами и антиоксидантами, может представлять опасность, если съесть ягоду на пустой желудок.

Елена Павлова. – Применение шелковицы в больших количествах и на голодный желудок может быть опасно. Она может вызывать расстройство пищеварения и признаки отравления, а именно тошноту, диарею, рвоту, – рассказала NEWS.ru врач общей практики

Павлова обратила внимание на благотворное влияние шелковицы на организм: улучшение зрения, поддержку сердца и сосудов, усиление иммунитета и стимулирование пищеварения благодаря высокому уровню пищевых волокон.

Специалист также напомнила, что шелковица имеет невысокий гликемический индекс, что делает ее безопасной для людей с сахарным диабетом.