Достаточно заплатить лишь 3 тыс. рублей.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу бывшего муниципального служащего, который обвинялся в совершении мошенничества. Мужчина около трех лет «крышевал» установку незаконного киоска.

В 2020 году он встретился с предпринимателем, который самовольно установил нестационарный торговый объект на ул. 5-й Братский проезд, и предложил сотрудничество. За три тысячи рублей в месяц фигурант был готов «закрыть глаза» на киоск, стоящий на муниципальной земле.

Сотрудничество продолжалось почти три года: с апреля 2020 года по февраль 2023-го бывший муниципальный служащий незаконно получил 102 тыс. рублей.

По решению суда экс-чиновник заплатит штраф в размере 250 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре. Сейчас надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании с осужденного 102 тыс. рублей, полученных с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции.