Регион укрепил лидерские позиции в сфере молодежной политики.
Омский государственный университет путей сообщения стал одним из победителей Всероссийского грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Вуз получит более 13 млн рублей на реализацию проекта «Перспектива».
– Омск в 2025 году носит статус молодежной столицы России, поэтому получение гранта и реализация масштабных проектов – важный шаг в укреплении лидерских позиций региона в сфере молодежной политики. «Омская молодежь активно участвует в федеральных инициативах и получает реальную поддержку. Победа ОмГУПСа в конкурсе Росмолодежи – это еще одно подтверждение высокого уровня молодежной среды региона и результат системной работы с вузами, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Проект ОмГУПСа включает в себя проведение десяти разноформатных мероприятий. Они охватят такие направления, как экология, медиапрактика, безопасность на железнодорожном транспорте, развитие студенческих отрядов, литературное творчество, спорт и другие.
Программа позволит вовлечь студентов в активную общественную деятельность, укрепить их профессиональные и гражданские компетенции, сформировать новые образовательные и культурные практики.