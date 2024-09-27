Омск-Информ
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·Происшествия

Они передали более 100 тысяч рублей, чтобы не сдавать экзамены по ряду дисциплин.

Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении четырех бывших студентов ОмГУПСа. Они обвиняются по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки)

По версии следствия, с 2022 по 2023 год обвиняемые передали 5 преподавателям вуза через посредников свыше 100 тыс рублей – приблизительно по 20 тысяч на каждого преподавателя. Молодые люди с помощью денег хотели добиться выставления положительных оценок по дисциплинам без проверки знаний.

Уголовные дела направлены в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Что касается преподавателей вуза и посредников в получении взяток, то это уголовное дело находится на стадии предварительного расследования.

·Происшествия

Они передали более 100 тысяч рублей, чтобы не сдавать экзамены по ряду дисциплин.

Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении четырех бывших студентов ОмГУПСа. Они обвиняются по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки)

По версии следствия, с 2022 по 2023 год обвиняемые передали 5 преподавателям вуза через посредников свыше 100 тыс рублей – приблизительно по 20 тысяч на каждого преподавателя. Молодые люди с помощью денег хотели добиться выставления положительных оценок по дисциплинам без проверки знаний.

Уголовные дела направлены в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Что касается преподавателей вуза и посредников в получении взяток, то это уголовное дело находится на стадии предварительного расследования.