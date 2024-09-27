Они передали более 100 тысяч рублей, чтобы не сдавать экзамены по ряду дисциплин.

Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении четырех бывших студентов ОмГУПСа. Они обвиняются по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки)

По версии следствия, с 2022 по 2023 год обвиняемые передали 5 преподавателям вуза через посредников свыше 100 тыс рублей – приблизительно по 20 тысяч на каждого преподавателя. Молодые люди с помощью денег хотели добиться выставления положительных оценок по дисциплинам без проверки знаний.

Уголовные дела направлены в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Что касается преподавателей вуза и посредников в получении взяток, то это уголовное дело находится на стадии предварительного расследования.