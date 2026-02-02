Участникам трудовых отрядов начислят дополнительные баллы при поступлении в ОмГУПС

Вуз заинтересован в притоке мотивированных на учебу студентах, проявивших умение работать в команде.

Фото: Омский областной студенческий отряд Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС) стал первым в Сибири вузом, который будет начислять дополнительные баллы абитуриентам, состоявшим в трудовых отрядах подростков «Российские студенческих отрядов». Соответствующее решение было принято 30 января на ученом совете ОмГУПС.

– Утвердив изменения в правила приема, мы добавили еще одну возможность для будущих студентов. Теперь абитуриенты, имеющие опыт работы в составе трудовых отрядов подростков, получат дополнительные 3 балла к сумме конкурсных баллов. Для нас это не просто формальность. Мы ценим ребят, которые с ранних лет учатся ответственности, приобретают первый практический опыт и вносят свой вклад в общее дело. Такой труд заслуживает уважения и поддержки. Надеемся, что эти баллы помогут целеустремленным и трудолюбивым ребятам увереннее сделать шаг к высшему образованию и получить востребованную специальность в стенах нашего университета, – прокомментировал решениеученого совета ректор ОмГУПСа Сергей Овчаренко.

Фото: Омский областной студенческий отряд Он добавил, что университет заинтересован в притоке студентов, уже проявивших умение работать в команде.

– Участие в трудовых отрядах способствует развитию личностных качеств – ответственности, трудолюбия, умения работать в команде и ценить дружбу. Университеты-партнеры отмечают, что такие абитуриенты демонстрируют высокий уровень мотивации и готовности к развитию, что делает их надежной основой студенческого сообщества. Для самих ребят дополнительные баллы становятся значимым подтверждением общественной ценности их труда и сигналом о востребованности их опыта. Образовательные организации демонстрируют готовность поддерживать и принимать таких абитуриентов, – считает председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко.

Российские студенческие отряды активно развивают направление трудовых отрядов подростков. Одним из приоритетов остается формирование устойчивой системы преемственности. Особое внимание уделяется закреплению активных участников движения в образовательных организациях, являющихся отраслевыми лидерами и системно развивающих студенческие отряды. Выстраивание единой профориентационной траектории рассматривается как важная государственная задача, реализуемая по нескольким направлениям при активной организационной поддержке, в том числе со стороны депутатов Михаила Киселева и Юлии Дрожжиной.