Омск-Информ
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·Образование

Они купили у преподавателя хорошие оценки.
Транспортная прокуратура выявила нарушения в Омском государственном университете путей сообщения. Двоих студентов уличили в том, что они незаконно получили дипломы.
Как сообщает пресс-служба ведомства, они дали взятку преподавателю за положительные экзаменационные оценки на экзамене. Эти оценки дали студентам право защитить дипломную работу и получить документ об образовании.
В связи с этим траспортная прокуратура обратилась в суд, чтобы признать дипломы недействительными. Суд удовлетворил иск. Записи в соответствующих учетных документах университета также аннулируют. 
Уголовное дело преподавателя, берущего взятки, находится на стадии предварительного расследования.
·Образование

Они купили у преподавателя хорошие оценки.
Транспортная прокуратура выявила нарушения в Омском государственном университете путей сообщения. Двоих студентов уличили в том, что они незаконно получили дипломы.
Как сообщает пресс-служба ведомства, они дали взятку преподавателю за положительные экзаменационные оценки на экзамене. Эти оценки дали студентам право защитить дипломную работу и получить документ об образовании.
В связи с этим траспортная прокуратура обратилась в суд, чтобы признать дипломы недействительными. Суд удовлетворил иск. Записи в соответствующих учетных документах университета также аннулируют. 
Уголовное дело преподавателя, берущего взятки, находится на стадии предварительного расследования.