Омск-Информ
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·Происшествия

Подозреваемые не оплатили товар на кассе самообслуживания.
В Омске сотрудники отдела полиции № 5 проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения двоих мужчин, подозреваемых в совершении кражи.
Инцидент произошел в торговом зале магазина, расположенного на улице 6-я Станционная. Мужчины воспользовались кассой самообслуживания, заплатив за часть приобретенных товаров, однако коробку с надувным матрасом стоимостью 1500 рублей оставили неоплаченной.
Правоохранительные органы обращаются к жителям города с просьбой оказать содействие в розыске подозреваемых. Любую имеющую значение информацию можно передать сотрудникам полиции по указанным контактам: 79-25-02, 8-999-329-41-42 или 102.
Мария Филимонова
·Происшествия

Подозреваемые не оплатили товар на кассе самообслуживания.
В Омске сотрудники отдела полиции № 5 проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения двоих мужчин, подозреваемых в совершении кражи.
Инцидент произошел в торговом зале магазина, расположенного на улице 6-я Станционная. Мужчины воспользовались кассой самообслуживания, заплатив за часть приобретенных товаров, однако коробку с надувным матрасом стоимостью 1500 рублей оставили неоплаченной.
Правоохранительные органы обращаются к жителям города с просьбой оказать содействие в розыске подозреваемых. Любую имеющую значение информацию можно передать сотрудникам полиции по указанным контактам: 79-25-02, 8-999-329-41-42 или 102.
Мария Филимонова