Держатели дебетовых и кредитных карт банка и обладатели накопительного счета могут поднять ставку по счету до 20,25 % годовых.

Теперь активные клиенты Россельхозбанка могут зарабатывать до 16 % годовых по накопительному счету «Мой счет» и до 20,25 % годовых по счету «Ультра». Условия простые: клиент тратит, а банк начисляет дополнительные проценты в «копилку». Чем больше расходы, тем выше надбавка.

Так, доходность по накопительному счету «Мой счет» увеличится с базовых 9 %:

до 14 % годовых при тратах по картам банка от 10 тысяч рублей в месяц,

15 % годовых при тратах от 30 тысяч рублей в месяц,

16 % годовых при тратах от 50 тысяч рублей в месяц.

Максимальная сумма для начисления повышенных процентов – 3 млн рублей.

Доходность по накопительному счету «Ультра» увеличится с базовых 12 %:

до 17 % годовых при тратах от 50 тысяч рублей в месяц,

20,25 % годовых при тратах от 250 тысяч рублей в месяц.

Максимальная сумма, на которую начисляются повышенные проценты, составляет 10 млн рублей.

При этом для новых клиентов на первые три месяца по-прежнему доступна приветственная ставка – 19 % годовых. Для этого нужно открыть накопительный счет «Мой счет» в рублях.

– Наша акция «Приветственная ставка» открывает возможность получать высокий доход от сбережений с первых дней размещения средств, – отметил заместитель директора омского Россельхозбанка Сергей Золотарев. – Кроме этого, после запуска акции по накопительным счетам стало возможно получить повышенную доходность в рамках пользования накопительным счетом тарифа «Ультра». В настоящий момент мы предлагаем одну из наиболее высоких ставок на рынке и надеемся, что данным предложением воспользуется как можно больше клиентов банка в регионе.

Средства, размещенные на накопительных счетах, остаются свободными для управления в любое удобное для клиента время, а начисление процентов осуществляется на ежедневный остаток с ежемесячной выплатой, что позволяет эффективно управлять ликвидностью без потери доходности.

– Повышение ставок по накопительным счетам – это, безусловно, позитивная новость, – поделилась клиентка банка Марина Кабанова. – Бывают ситуации, когда нет возможности держать деньги на вкладе длительный период, но при этом требуется преумножить накопления. В этой ситуации накопительные счета как раз помогут реализовать планы.

Повышенные ставки будут действовать до 30 ноября 2025 года. Открыть накопительный счет можно в интернет-банке или в офисах Россельхозбанка.

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