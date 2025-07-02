Он временно будет курсировать через ж/д вокзал.

С сегодняшнего дня, 2 июля, в Омске изменится маршрут троллейбуса № 16. С Ленинградского моста он повернет на проспект Маркса, но поедет не налево, а направо – к железнодорожному вокзалу. Там он развернется и уже после этого отправится к «Театральной площади» и далее до завода имени Попова.

Изменить маршрут пришлось из-за просадки грунта над теплосетями в районе третьей и четвертой полос Ленинградской площади. С 04:00 бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства проводят там срочный ремонт.