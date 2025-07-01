Дополнительные самолеты будут летать по понедельникам и субботам.

Сегодня, 1 июня, Омский аэропорт сообщил о запуске двух дополнительных рейсов до Москвы. Авиакомпания «Уральские авилинии» предлагает омичам слетать в столицу по понедельникам и субботам.

Из Москвы рейс вылетает в 01:05, в Омск прибывает в 07:30. На обратном пути борт вылетает в 08:30, а в столицу прилетает в 08:55.

Расписание уже существующих рейсов не меняется.

Ранее сообщалось, что в омском аэропорту были задержаны сразу три самолета до Москвы.