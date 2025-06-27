Максимальная задержка составила 4 часа.

Сегодня, 27 июня, в омском аэропорту задержали сразу 6 рейсов в разные города России. Максимальная задержка составила 4 часа.

Так, рейс «Нордстара» должен был вылететь в 04:20, но в воздух борт поднялся лишь в 04:55.

Другой самолет, летящий до Санкт-Петербурга, принадлежащий авиакомпании «Северный ветер», вылет которого был назначен на 05:00, вылетел только в 09:01. То есть «простой» составил более 4 часов.

Вылет рейса «Аэрофлота» до Москвы был назначен на 05:50, но в небо борт поднялся лишь в 06:17. Еще один рейс до столицы, принадлежащий «Победе», задержался на 1,5 часа: вылет назначен на 05:10, а фактический взлет произошел в 06:40. До Москвы был задержан еще один борт: самолет S7 AIRLINES должен был подняться в воздух в 06:45, однако оторвался от земли лишь в 07:05.

Также вовремя не смог вылететь борт в Казань. Вылет назначен на 08:00, однако полет начал только через час, в 09:06. Рейс обслуживается авиакомпанией «Икар».

Недавно сообщалось, что один из самолетов задержали в Омске на 10 часов.