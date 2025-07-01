Поселение будет состоять из пяти корпусов.

В омском минстрое рассказали о текущем этапе строительства социальной деревни в поселке Северном. На данный момент на строительной площадке ведется активное углубление котлована и уплотнение песчаных оснований для будущих построек. Согласно проекту, социальная деревня будет включать пять двухэтажных жилых корпусов, предназначенных для пансионатного типа проживания.

Как сообщило министерство, жителям социальной деревни окажут широкий спектр реабилитационных и адаптационных услуг, включая медицинскую помощь, социальную адаптацию и образовательные программы. Будущие корпуса войдут в инфраструктуру ближайшего «Омского дома-интерната» на 420 мест, который оснащен собственной столовой, спортивным центром и культурным досуговым пространством.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован к концу 2026 года. Деревня будет состоять из пяти двухэтажных жилых корпусов.

Подрядчиком проекта выступает компания ООО «Капитал-Строй».