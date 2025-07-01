Иск в суд подала омская прокуратура.

Появились свежие подробности о строительстве детского инфекционного стационара на 300 мест в Омске. Заместитель прокурора Омской области подал иск в арбитражный суд на Военно-строительную компанию. По данным «РБК Омск», с ответчика хотят взыскать 1,3 млрд рублей за неисполнение обязательств по контракту. Помимо этого, надзорное ведомство потребовало наложить арест на имущество в качестве обеспечительной меры.

Подрядчик должен был достроить объект за 6,3 млрд рублей, но этого, как уже понятно, не случилось.

Как ранее сообщалось, теперь минстрой объявил новый тендер. Нынешнему подрядчику предлагают 4,36 млрд рублей на завершение объекта. Причем в этом году планируется освоить 443,3 тыс., в 2026 году – 1,8 млрд, в 2027 году – 2,03 млрд. Все работы нужно сделать до 20 декабря 2027 года. Победителя назовут 16 июля.

По контракту, требуется завершить тепловой контур объекта, монтаж инженерных сетей и отделку помещений. Стационар площадью более 33 тысяч квадратных метров, пищеблок и прачечная должны быть соединены переходами.