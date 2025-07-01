Омск-Информ
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·Общество

Специалист предостерегает от употребления сливочного масла.
Диетолог предупредила поклонников традиционного бутерброда с хлебом и сливочным маслом на завтрак, утверждая, что эта привычка негативно влияет на здоровье.
– В сливочном масле содержится миристиновая кислота, которая очень полезна, так как в нашем организме обычно наблюдается ее небольшой дефицит. Несмотря на это, данный продукт является далеко не лучшим источником жира, – пояснила диетолог Анджела Квинтас изданию El Español.
По мнению специалиста, лучшие варианты включают оливковое масло, грецкие орехи и авокадо. Она рекомендует включить именно такие ингредиенты в рацион завтраков, подчеркивая необходимость употребления полезных жиров, которые поддерживают память, концентрацию и настроение.
1152Мария Филимонова
·Общество

Специалист предостерегает от употребления сливочного масла.
Диетолог предупредила поклонников традиционного бутерброда с хлебом и сливочным маслом на завтрак, утверждая, что эта привычка негативно влияет на здоровье.
– В сливочном масле содержится миристиновая кислота, которая очень полезна, так как в нашем организме обычно наблюдается ее небольшой дефицит. Несмотря на это, данный продукт является далеко не лучшим источником жира, – пояснила диетолог Анджела Квинтас изданию El Español.
По мнению специалиста, лучшие варианты включают оливковое масло, грецкие орехи и авокадо. Она рекомендует включить именно такие ингредиенты в рацион завтраков, подчеркивая необходимость употребления полезных жиров, которые поддерживают память, концентрацию и настроение.
1152Мария Филимонова