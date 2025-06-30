Омск-Информ
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·Общество

Они будут временно курсировать по укороченным маршрутам.
Сегодня с 20:30 трамваи № 1, 4, 7 в Омске снова будут курсировать по укороченным маршрутам, только до остановки «Улица 11-я Ремесленная», не проезжая дальше в «Амур». Ограничения будут действовать до 5:30 1 июля.
Как сообщили в мэрии, ограничения движения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей в «Амуре». Работы проводят на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.
Андрей Андреев
·Общество

Они будут временно курсировать по укороченным маршрутам.
Сегодня с 20:30 трамваи № 1, 4, 7 в Омске снова будут курсировать по укороченным маршрутам, только до остановки «Улица 11-я Ремесленная», не проезжая дальше в «Амур». Ограничения будут действовать до 5:30 1 июля.
Как сообщили в мэрии, ограничения движения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей в «Амуре». Работы проводят на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.
Андрей Андреев