Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Теперь мужчину ждет суд.
Сотрудники ФСБ задержали еще одного омича за оправдание террористической деятельности украинских военных. По данным силовиков, мужчина с личного аккаунта в соцсети выражал антироссийские взгляды, размещал соответствующие этим взглядам видеозаписи.
– Полученные в отношении данного гражданина оперативные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, – сообщаает ФСБ.
Отметим, что ранее другого омича отправили в колонию на 6 лет за комментарий, оправдывающий террризм. Еще одного арестовали.
Андрей Андреев
·Общество

Теперь мужчину ждет суд.
Сотрудники ФСБ задержали еще одного омича за оправдание террористической деятельности украинских военных. По данным силовиков, мужчина с личного аккаунта в соцсети выражал антироссийские взгляды, размещал соответствующие этим взглядам видеозаписи.
– Полученные в отношении данного гражданина оперативные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, – сообщаает ФСБ.
Отметим, что ранее другого омича отправили в колонию на 6 лет за комментарий, оправдывающий террризм. Еще одного арестовали.
Андрей Андреев