Если его вину докажут, мужчина отправится в колонию на несколько лет.

Ленинский районный суд Омска избрал меру пресечения местному жителю, которого обвиняют в пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Обвинение 42-ленему омичу предъявили после публикации во «ВКонтакте» видеозаписи. Она была доступна неограниченному числу лиц и оправдывала идеологию организации «Легион Свобода России»*.

Как сообщает пресс-служба судов, мужчину решили отправить в СИЗО на два месяца. Однако постановление суда о мере пресечения пока не вступило в законную силу. Омич решил его обжаловать.

Отметим, что ранее другого омича отправили в колонию на 6 лет за комментарий, оправдывающий террризм.

* Запрещенная в России террористическая организация.