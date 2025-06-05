Омск-Информ
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·Общество

Он публично оправдывал террористов.
2-й Восточный окружной военный суд признал жителя Омска виновным в оправдании терроризма и публичных призывах к нему. Мужчину осудили за то, что он публиковал в соцсетях положительные комментарии и видеозаписи о деятельности «ИГИЛ»*.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Омской области, в наказание омича решили отправить на 6 лет в колонию общего режима. Его также лишили права на публикации в интернете на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
* Запрещенная на территории РФ международная террористическая организация.
Андрей Андреев
·Общество

Он публично оправдывал террористов.
2-й Восточный окружной военный суд признал жителя Омска виновным в оправдании терроризма и публичных призывах к нему. Мужчину осудили за то, что он публиковал в соцсетях положительные комментарии и видеозаписи о деятельности «ИГИЛ»*.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Омской области, в наказание омича решили отправить на 6 лет в колонию общего режима. Его также лишили права на публикации в интернете на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
* Запрещенная на территории РФ международная террористическая организация.
Андрей Андреев