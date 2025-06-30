Омск-Информ
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·Происшествия

Омские силовики должны разобраться, что стало причиной трагедии.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался случаем смерти жителя Усть-Ишимского района 27 июня. Ранее сообщалось, что местные жители винят в трагедии плохую дорогу: скорая помощь не смогла приехать вовремя. Впоследствии, несмотря на привлечение катера для его перемещения к спецтранспорту, сельчанин скончался.

Омские силовики организовали проверку. Не остался в стороне и председатель Следственного комитета РФ: он  поручил главе омского ведомства Виталию Батищеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

·Происшествия

Омские силовики должны разобраться, что стало причиной трагедии.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался случаем смерти жителя Усть-Ишимского района 27 июня. Ранее сообщалось, что местные жители винят в трагедии плохую дорогу: скорая помощь не смогла приехать вовремя. Впоследствии, несмотря на привлечение катера для его перемещения к спецтранспорту, сельчанин скончался.

Омские силовики организовали проверку. Не остался в стороне и председатель Следственного комитета РФ: он  поручил главе омского ведомства Виталию Батищеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.