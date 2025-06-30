Омск-Информ
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·Происшествия

Мальчик утонул в реке.
Правоохранители рассказали подробности гибели 9-летнего мальчика в Таре. Напомним, вчера, 29 июня, ребенок утонул во время рыбалки на реке Аркарке.
Как сообщили в полиции, стоя на железной трубе, мальчик закинул спиннинг в воду. Удочка зацепилась за дно. Ребенок попытался ее вытянуть и упал в воду. Из-за течения и глубины (более 5 метров) он не смог выбраться на сушу.
Рядом не было взрослых, только приятель мальчика – такой же школьник. Он ничем не смог помочь.
– Мальчик воспитывался в полной, благополучной семье, – отметили в полиции.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
1070Андрей Андреев
·Происшествия

Мальчик утонул в реке.
Правоохранители рассказали подробности гибели 9-летнего мальчика в Таре. Напомним, вчера, 29 июня, ребенок утонул во время рыбалки на реке Аркарке.
Как сообщили в полиции, стоя на железной трубе, мальчик закинул спиннинг в воду. Удочка зацепилась за дно. Ребенок попытался ее вытянуть и упал в воду. Из-за течения и глубины (более 5 метров) он не смог выбраться на сушу.
Рядом не было взрослых, только приятель мальчика – такой же школьник. Он ничем не смог помочь.
– Мальчик воспитывался в полной, благополучной семье, – отметили в полиции.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
1070Андрей Андреев