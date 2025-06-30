Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла недалеко от жилых домов.
Вчера, 29 июня, в Таре погиб 9-летний мальчик. Он утонул на реке Аркарке.
Как сообщает «Тарское Прииртышье», ребенок рыбачил в компании друзей и сорвался с трубы. Полицейские проводят проверку.
Отметим, что в этом году в Омской области уже утонули больше 20 человек.
Андрей Андреев
·Происшествия

Трагедия произошла недалеко от жилых домов.
Вчера, 29 июня, в Таре погиб 9-летний мальчик. Он утонул на реке Аркарке.
Как сообщает «Тарское Прииртышье», ребенок рыбачил в компании друзей и сорвался с трубы. Полицейские проводят проверку.
Отметим, что в этом году в Омской области уже утонули больше 20 человек.
Андрей Андреев