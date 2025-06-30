Врач-методист Ольга Жилковская предупредила омичей о влиянии алкоголя на риск ДТП и случайные смерти.

Смертность от внешних причин продолжительное время занимает «почетное» третье место в структуре смертности населения России после болезней системы кровообращения и новообразований. Подробнее о внешних причинах смерти рассказывает врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Жилковская.

Внешние причины смерти — это причины, которые вызваны не болезнями, а различными внешними воздействиями, к ним в свою очередь относятся транспортные несчастные случаи, случайные отравления, самоубийства, убийства, утопления и так далее, которые занимают особое место среди причин смерти в России. Смертность, обусловленная этими причинами, представляет собой острую социальную проблему, поскольку в подавляющем большинстве случаев трагедии можно предотвратить.

Особенно тревожным является тот факт, что жертвами, как правило, становятся люди в относительно молодом возрасте. Последствия внешних причин не ограничиваются летальным исходом, зачастую приводя к инвалидности, что многократно усугубляет тяжесть проблемы.

Алкоголь является одним из ключевых факторов смертности от внешних причин, особенно в России. По данным ВОЗ, ежегодно из-за употребления алкоголя умирает более 3 миллионов человек.

Алкоголь — это мощный нейротоксичный яд, оказывающий разрушительное воздействие на все системы организма. Его употребление не только губительно для самого человека, но и представляет угрозу для жизни окружающих. Алкоголь вызывает нарушение координации движений, снижение скорости реакции и потерю контроля над поведением. Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами является прямой причиной смертельных отравлений, а также ключевым фактором риска для большинства внешних причин смерти: убийств, самоубийств, транспортных несчастных случаев, падений и других. Кроме того, алкоголь опосредованно способствует развитию болезней системы кровообращения, болезней пищеварительной системы и иных патологий. В результате несчастных случаев гибнут не только злоупотребляющие, но и совершенно невинные люди.

Алкоголь угнетает работу нервной системы, искажает оценку реальности и снижает функцию самоконтроля. Поэтому человек под воздействием спиртного более склонен к проявлению агрессии и рискованному поведению. Даже небольшие дозы алкоголя способны привести к импульсивным решениям и необдуманным поступкам.

Ситуации, спровоцированные опьянением

ДТП. Человек в состоянии алкогольного опьянения может стать как жертвой транспортного происшествия, так и его виновником (попадание под машину или управление ТС в нетрезвом состоянии). Алкогольное опьянение значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий из-за комплексного негативного воздействия на психофизиологические функции водителя. Алкоголь вызывает переоценку своих возможностей: водитель чувствует прилив сил, но теряет способность адекватно оценивать расстояние до препятствий и скорость движения. Ухудшается координация движений, что приводит к резким поворотам руля, грубым переключениям передач и неконтролируемым изменениям скорости. Снижается острота зрения, ухудшается цветовосприятие и ночное видение. Алкоголь превращает управление автомобилем в лотерею: даже небольшие дозы нарушают базовые навыки вождения. Снижение реакции, искажение восприятия и склонность к риску делают пьяных водителей угрозой для них самих и для окружающих.

Пожар. В состоянии алкогольного опьянения человек может уснуть с непотушенной сигаретой, что нередко приводит к трагическим последствиям. Алкоголь угнетает центральную нервную систему, ухудшает способность адекватно оценивать опасность и замедляет реакцию на первые признаки пожара. Человек в состоянии опьянения может не проснуться от запаха дыма, что значительно увеличивает риск отравления угарным газом. Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения люди часто забывают выключить плиту, утюг или другие электроприборы, что также может стать причиной пожара.

Тяжелые увечья. Они чаще всего происходят по причине участия в драках. Алкоголь оказывает влияние на психику и поведение человека, нарушая химические процессы в мозге. Под воздействием алкоголя у человека снижается способность понимать чувства других, что может стать основой для агрессивного поведения. На первых стадиях опьянения могут наблюдаться небольшие вспышки гнева, которые, по мере увеличения алкоголя в крови, могут перерастать в серьёзные конфликты и драки.

Травмы. В состоянии опьянения нарушаются функции организма, в том числе работа головного мозга. Даже после употребления небольших доз алкоголя снижается критическая оценка своих возможностей, и нарушается координация движений. Риск травматизма определяется не только суммарной дозой, но и стилем употребления алкоголя. Употребление алкоголя в больших дозах за короткий промежуток времени существенно повышает риск несчастных случаев.

Суицид. Это распространённое последствие неизлечимой формы алкогольной зависимости, вызывающей тяжёлые нарушения психоэмоционального состояния. Для предупреждения суицида у человека с алкогольной зависимостью необходимо создать план безопасности и обратиться за квалифицированной помощью к медицинским специалистам.

Важно помнить, что самоубийство — не выход из сложной ситуации, решение проблемы возможно при условии желания изменить себя и свою жизнь.

Давно доказано, что алкоголь не является естественной потребностью человеческого организма. После приёма даже таких небольших доз алкоголя, как кружка пива или бокал вина, уже наблюдается снижение критической оценки своих возможностей. Отказ от употребления спиртного значительно снизит травматизм и предотвратит развитие несчастных случаев со смертельным исходом.

Наркотические вещества представляют собой еще более серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. Они оказывают разрушительное воздействие на центральную нервную систему, вызывая необратимые изменения в головном мозге. Наркотики приводят к быстрому формированию физической и психической зависимости, справиться с которой самостоятельно практически невозможно. Передозировка наркотическими веществами часто приводит к летальному исходу из-за остановки дыхания или сердечной деятельности. Кроме того, наркоманы часто становятся жертвами криминальных элементов и умирают от насильственной смерти.

В стратегии профилактики смертности от внешних причин ключевую роль играет формирование культуры ответственного употребления алкогольных напитков, полный отказ от наркотических веществ, преодоление склонности к рискованному и конфликтному поведению, а также неукоснительное соблюдение правил техники безопасности.

Склонность к экстремальным видам спорта без должной подготовки, участие в драках и конфликтах – все это может привести к трагическим последствиям. Важно помнить, что жизнь и здоровье – это самое ценное, что у нас есть, и необходимо бережно относиться к себе и окружающим.

Соблюдение правил техники безопасности – важный аспект профилактики смертности от внешних причин. Необходимо быть внимательным и осторожным на дорогах, на работе, в быту. Нельзя пренебрегать правилами безопасности при работе с электроприборами, газовым оборудованием, химическими веществами. Необходимо всегда использовать средства индивидуальной защиты при выполнении опасных работ.

Не откладывайте заботу о себе на потом, ведь ваше здоровье – это ваше будущее. Берегите себя и свое здоровье!