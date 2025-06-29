Женщина осталась без связи и не смогла связаться с родными.

Вчера, 28 июля, во время концерта омичка потерялась в толпе и осталась без средств связи. Ее семье пришлось обратиться за помощью. Об этом рассказала семья омички в телеграм-канале «Омск ВК – Жизнь города. Новости, ЧП, ДТП».

На помощь женщине пришел лейтенант полиции Александр Лазарев, сотрудник отдела полиции № 10. Он оперативно сориентировался в ситуации, успокоил потерявшуюся женщину и помог ей безопасно вернуться домой.

Семья Каримовых поблагодарила полицейского за помощь и участие, подчеркнув его чуткость и ответственное отношение к службе. По их словам, приятно осознавать, что в органах правопорядка работают настоящие защитники, готовые прийти на помощь в трудную минуту.

Напомним, ранее стало известно, что вчерашний концерт в честь Дня молодежи собрал свыше 150 тысяч зрителей.