Зарплата Даниила Чайки сократилась на 20%.

«Авангард» перезаключил контракт с защитником Даниилом Чайкой. По информации телеграм-канала «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ», по новому соглашению 22-летний хоккеист будет зарабатывать на 20% меньше. Напомним, что о разрыве контракта с молодым защитником стало известно сегодня.

В КХЛ выплата останется прежней. Чайке будут платить 18 миллионов рублей за сезон, а вот оплата игры в ВХЛ понизилась: ранее защитник получал 5 миллионов, а теперь его зарплата установилась на уровне 4 миллионов за сезон.

В сезоне-2024/2025 молодой защитник сыграл в 7 матчах, в которых не забросил ни одной шайбы и не сделал ни одной голевой передачи. Сезон закончил с показателем полезности +2. В плей-офф Кубка Гагарина Чайка провел 9 игр и добавил к своей статистике одно очко, завершив борьбу за кубок с коэфициентом полезности -2.

Напомним, что прошлый двухсторонний контракт Даниил Чайка заключил с омским клубом 16 декабря этого года. Соглашение предполагало, что защитник будет играть за клуб два года.