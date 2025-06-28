Даниил Чайка должен был играть за омский клуб два года.

«Авангард» расторг контракт с 22-летним защитником Даниилом Чайкой. Информацией об этом поделился телеграм-канал «Аренабреда», однако официальной информации от клуба пока не поступало.

Расторжение контракта может к подписанию нового соглашения с другими условиями, либо выход игрока на рынок свободных агентов.

В сезоне-2024/2025 молодой защитник сыграл в 7 матчах, в которых не забросил ни одной шайбы и не сделал ни одной голевой передачи. Сезон закончил с показателем полезности +2. В плей-офф Кубка Гагарина Чайка провел 9 игр и добавил к своей статистике одно очко, завершив борьбу за кубок с коэфициентом полезности -2.

Напомним, что Даниил Чайка заключил двухсторонний контракт с омским клубом 16 декабря этого года. Соглашение предполагало, что защитник будет играть за клуб два года.