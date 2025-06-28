Омск-Информ
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·Спорт

Даниил Чайка должен был играть за омский клуб два года.

«Авангард» расторг контракт с 22-летним защитником Даниилом Чайкой. Информацией об этом поделился телеграм-канал «Аренабреда», однако официальной информации от клуба пока не поступало.

Расторжение контракта может к подписанию нового соглашения с другими условиями, либо выход игрока на рынок свободных агентов.  

В сезоне-2024/2025 молодой защитник сыграл в 7 матчах, в которых не забросил ни одной шайбы и не сделал ни одной голевой передачи. Сезон закончил с показателем полезности +2. В плей-офф Кубка Гагарина Чайка провел 9 игр и добавил к своей статистике одно очко, завершив борьбу за кубок с коэфициентом полезности -2.

Напомним, что Даниил Чайка заключил двухсторонний контракт с омским клубом 16 декабря этого года. Соглашение предполагало, что защитник будет играть за клуб два года. 

1011Олег Кипорук
·Спорт

Даниил Чайка должен был играть за омский клуб два года.

«Авангард» расторг контракт с 22-летним защитником Даниилом Чайкой. Информацией об этом поделился телеграм-канал «Аренабреда», однако официальной информации от клуба пока не поступало.

Расторжение контракта может к подписанию нового соглашения с другими условиями, либо выход игрока на рынок свободных агентов.  

В сезоне-2024/2025 молодой защитник сыграл в 7 матчах, в которых не забросил ни одной шайбы и не сделал ни одной голевой передачи. Сезон закончил с показателем полезности +2. В плей-офф Кубка Гагарина Чайка провел 9 игр и добавил к своей статистике одно очко, завершив борьбу за кубок с коэфициентом полезности -2.

Напомним, что Даниил Чайка заключил двухсторонний контракт с омским клубом 16 декабря этого года. Соглашение предполагало, что защитник будет играть за клуб два года. 

1011Олег Кипорук